Cục CSGT nói về nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn làm nhiều người chết

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm nhiều người chết

Khoảng 12h ngày 2/4, tại ngã 3 La Sơn - Hàm Rồng (TP Pleiku, Gia Lai), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 10 người thương vong.

Cụ thể, vào thời gian trên, xe ô tô tải BKS 81C- 187.87, do lái xe Trần Duy Hùng (SN 1996, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) điều khiển, va chạm với xe ô tô khách BKS 47B-022.30, do Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột) điều khiển, trên xe có tổng cộng 30 người.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Hậu quả vụ tai nạn làm Nguyễn Xuân Đông (lái xe ô tô khách) và Phan Văn Nguyện chết tại chỗ; 8 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe.

Theo cơ quan chức năng, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12h02 phút 39 giây là 13 km/h; lúc 12 giờ 02 phút 19 giây là 40 km/h, còn tốc độ của xe ô tô khách thì không ghi nhận được.

Tiếp đó, vào khoảng 9h sáng 3/4, trên đường ĐT643 thuộc địa phận xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người chết ở Phú Yên hôm 3/4 (Ảnh: Trung Thi).

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở dưa hấu mang biển số 73H-00942 lưu thông theo hướng Tây - Đông, khi đến địa phận xã An Mỹ thì bất ngờ tông vào khu vực vách núi.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người tử vong và 5 người bị thương; trong đó 3 người tử vong trong cabin, một phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế

Liên quan tới 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn, nhưng lỗi cơ bản nhất vẫn là do yếu tố chủ quan của con người.

Cụ thể như do lái xe không chấp hành quy định về tốc độ, sử dụng rượu, bia, không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định, tránh vượt sai quy định...

Theo Cục CSGT, để tham gia giao thông an toàn thì người tham gia giao thông phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông khác.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát, giảm tốc độ đến mức không nguy hiểm tại nơi đường giao nhau, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tuy nhiên chủ yếu vẫn là do lái xe không chấp hành quy định về tốc độ, sử dụng rượu, bia, không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định, tránh vượt sai quy định... (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, các lái xe chạy đường dài thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc, không lái xe liên tục trong thời gian dài quá 4 tiếng. Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cần phải dừng phương tiện một cách an toàn, thư giãn, uống nước và thực hiện một số động tác vận động nhẹ để hồi phục sức khỏe.

"Khi lái xe trên những đoạn đường đèo, dốc, sương mù, tầm nhìn hạn chế, người lái xe cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường quy định, hạn chế vượt các phương tiện khác", vị đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Cũng theo vị này, khi sương mù dày đặc, đường trơn ướt, các lái xe cần đi chậm, số thấp, bật đèn chiếu gần; sử dụng đèn sương mù, đèn có ánh sáng vàng hoặc đỏ để tăng khả năng quan sát. Hạn chế ra đường khi có hiện tượng thời tiết cực đoan.

"Tất cả người tham gia giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, có tinh thần nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau để tạo môi trường giao thông lành mạnh và an toàn", đại diện Cục CSGT nói thêm.