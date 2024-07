Ngày 7/7, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lãnh đạo công an tỉnh vừa làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) để nhằm bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Sóc Trăng ký cam kết "không tiêu cực" trong thực thi nhiệm vụ (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Phòng CSGT đã báo cáo với lãnh đạo công an tỉnh về những khó khăn trong thời gian tới. Trong đó có việc hiện nay tỉnh Sóc Trăng đã khởi công khai thác một số mỏ cát để phục vụ thi công các tuyến đường cao tốc.

Theo dự kiến, có khoảng 400 tàu, sà lan các loại sẽ tham gia vận chuyển cát từ các mỏ để chuyển đến công trình cao tốc. Điều này sẽ dẫn đến không ít khó khăn trong tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy.

Trước lãnh đạo công an tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã ký cam kết "không vi phạm, không nhận hối lộ, không tiêu cực, không bảo kê,..." trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Trong đó, triển khai có hiệu quả việc kiểm tra giấy tờ người và phương tiện trên môi trường điện tử.

Đại tá Hòa yêu cầu, Phòng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn, quá tải trọng, quá tốc độ,… Đồng thời, phải xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao, trong đó có "xử phạt nguội".

Ông cũng yêu cầu lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận chuyển cát phục vụ thi công đường cao tốc trong thời gian tới.