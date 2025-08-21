CSGT Hà Nội huy động lực lượng bảo đảm giao thông cho hợp luyện diễu binh

Chiều 21/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của ban tổ chức lễ kỷ niệm và Công an TP Hà Nội, trưa 21/8, lực lượng CSGT đã triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 1 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, từ 11h30 ngày 21/8, tại các vị trí chốt chặn, phân luồng đã được bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng quân đội và công an cơ sở triển khai, hướng dẫn từ xa.

CSGT Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ cho A80 ngày 21/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên các tuyến đường từ Vành đai 2 trở vào, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực hạn chế, đồng thời chỉ dẫn người dân gửi xe tại các điểm do UBND xã, phường quy định.

Nhà chức trách cho biết, lực lượng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa quân số, phương tiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT (Bộ Công an) và công an các tỉnh giáp ranh tổ chức phân luồng từ xa, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho hoạt động tổng hợp luyện.

Theo thông báo của Công an TP Hà Nội, chương trình Tổng hợp luyện lần 1 diễn ra lúc 20h cùng ngày. Trong khung giờ phục vụ sự kiện, một số tuyến đường sẽ cấm tuyệt đối các loại phương tiện.

Cảnh sát phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, tại các khu vực trọng điểm, tình hình giao thông nhìn chung ổn định, không xảy ra ùn tắc. Các đội CSGT địa bàn đã căn cứ tình hình thực tế để chủ động xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm an ninh, an toàn.

Đặc biệt, lực lượng CSGT thực hiện linh hoạt phương án đóng, mở các chiều đường nhằm vừa bảo đảm hoạt động diễu binh, diễu hành diễn ra đúng kế hoạch, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.

CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho tổng hợp luyện diễu binh (Ảnh: Trần Thanh).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngoài công tác điều tiết, phân luồng, tại các điểm chốt trọng yếu, lực lượng chức năng luôn duy trì quân số trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững trật tự, an toàn giao thông, góp phần phục vụ thành công công tác tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.