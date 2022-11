CSGT Hà Nội đưa cụ bà đi lạc 10km về với gia đình

Khoảng 20h30 ngày 10/11, hai cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 10 (Công an thành phố Hà Nội) đã đưa một cụ bà đi lạc từ quận Đống Đa xuống quận Hà Đông, về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, tổ công tác gồm Thượng úy Vũ Trọng Trung và Trung úy Vũ Trung Đức (thuộc Đội CSGT số 10) khi đang làm nhiệm vụ thì thấy người dân đưa một cụ bà đến trụ sở trình báo cụ bị đi lạc, có biểu hiện bị lẫn.

Hình ảnh cụ N. được các chiến sĩ CSGT chăm sóc tại đơn vị (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Thượng úy Trung và Trung úy Đức đã đưa cụ bà về đội nghỉ ngơi, mua đồ ăn cho cụ, hỏi han chăm sóc giúp cụ ổn định tinh thần và sức khỏe.

Do tuổi cao nên cụ bị lẫn, không nhớ được các thông tin cần thiết, tuy nhiên Thượng úy Trung nhìn thấy trên cổ cụ đeo một chiếc vòng có khắc tên và số điện thoại liên lạc.

Xác định được thông tin và địa chỉ nhà cụ bà, hai chiến sĩ CSGT đã báo cáo, xin ý kiến chỉ huy đơn vị và sử dụng xe ô tô tuần tra đưa cụ về nhà an toàn với gia đình, tại phố Yên Lãng, quận Đống Đa (Hà Nội).

Cụ N. cảm ơn hai chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ mình tìm được về nhà an toàn (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Gặp lại mẹ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quyết ở phố Yên Lãng không giấu nổi sự xúc động và vui mừng. Anh cho biết do mẹ mình tuổi cao nên hay quên và đi lạc không nhớ đường về. Khi không thấy cụ, cả nhà rất lo lắng đi tìm nhưng không nghĩ cụ đã đi lạc tới hơn 10km.

May mắn được đón mẹ về nhà an toàn, gia đình anh Quyết đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô.