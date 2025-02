CSGT Hà Nội cảnh báo người dân di chuyển dưới mưa phùn, sương mù

Chiều 6/2, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, thời tiết mưa phùn kéo dài trên địa bàn Hà Nội khiến mặt đường trơn trượt, xe mất độ bám, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi mật độ phương tiện tăng cao.

Dòng phương tiện lưu thông trên Đại lộ Thăng Long bật đèn xe lúc 7h30 ngày 6/2 (Ảnh: Thành Đông).

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân khi lưu thông trong điều kiện mưa phùn, sương mù cần đặc biệt chú ý:

Đối với xe máy: Giữ tốc độ ổn định, tránh tăng ga đột ngột, không sử dụng ô (dù) khi chạy xe, mặc áo mưa gọn gàng để bảo đảm quan sát tốt. Hạn chế phanh gấp, nên sử dụng phanh cả hai bánh đồng thời để tránh trượt bánh.

Đối với ô tô: Giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, hạn chế phanh đột ngột. Bật đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù để tăng khả năng quan sát. Khi chuyển hướng, cần bật xi-nhan sớm và quan sát kỹ trước khi di chuyển.

"Ngoài ra, trong thời tiết ẩm ướt, hệ thống phanh và lốp xe dễ bị ảnh hưởng, người dân cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi di chuyển. Lái xe an toàn, tuân thủ quy tắc giao thông không chỉ bảo đảm tính mạng cho bản thân mà còn góp phần xây dựng giao thông Thủ đô an toàn, thông suốt", Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/2, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Đến trưa và chiều nhiệt độ tăng, không mưa.

Theo dự báo, ngày 7/2 đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; còn khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm từ đêm 7/2.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-16 độ C.