Cháy nổ gây chết người, nguyên nhân và khuyến cáo phòng chống

Những ngày gần đây, tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Nam Định, Quảng Ninh... đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà, kho xưởng, gây ra thiệt hại về người và tài sản dịp cuối năm.

Dịp lễ, Tết cuối năm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ gây thương vong

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực PCCC&CNCH cho biết, dịp cuối năm cận kề những ngày lễ, Tết, hoạt động sản xuất tại các nhà xưởng bắt đầu tăng cao, nhu cầu sử dụng điện, nguyên liệu tập trung, hàng hóa tại nhà kho nhiều hơn, dẫn tới nguy cơ xảy ra hỏa hoạn lớn.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 11 người chết tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vào đêm 18/12 vừa qua (Ảnh: Trần Thanh).

"Còn đối với dạng nhà ở khu dân cư hay nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, dịp cuối năm này, nếu nhà nào kinh doanh buôn bán thì sẽ đặt nhiều hàng hóa về hơn, để buôn bán trong dịp Tết. Từ đó, hàng hóa sẽ được tích trữ nhiều hơn trong nhà, thậm chí chèn cả các lối thoát nạn như cầu thang, lối đi.

Thậm chí có những hàng hóa có nguy cơ dễ cháy nổ như pháo lậu... thì cũng là một nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong dịp này. Ngoài ra, trong mùa hanh khô này cũng sẽ dễ xảy ra cháy nổ hơn so với mùa mưa, nồm ẩm ướt", vị chuyên gia phân tích.

Theo chuyên gia phòng cháy chữa cháy, để đảm bảo, phòng ngừa cháy nổ dịp cuối năm, nhất là những ngày lễ, Tết đang cận kề, tất cả mọi người đều nên chấp hành tốt các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH cả về trang bị, thiết bị, hệ thống báo cháy phải đảm bảo tốt cả trong các kho xưởng lẫn nhà ở.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn thoát nạn khi có cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh (Video: Công an Hà Nội).

Người dân không nên để hàng hóa chèn kín lối đi, lối thoát nạn, để tránh trường hợp khi có tình huống cháy, nổ xảy ra không thoát nạn được.

"Nên quản lý tốt việc thắp hương, thờ cúng trong dịp lễ, Tết để tránh phát sinh nguy cơ xảy ra cháy và cháy lan. Ngoài ra, người dân cũng nên trang bị đầy đủ các trang, thiết bị chữa cháy, để khi xảy ra hỏa hoạn có thể kịp thời chữa cháy.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nên lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, để người dân có thể kịp thời phát hiện cháy và xử lý kịp thời", chuyên gia phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.

Công an khuyến cáo PCCC dịp Tết

Theo Công an Hà Nội, để đảm bảo an toàn PCCC trước, trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Hà Nội khuyến cáo một số nội dung.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người đứng đầu cần tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ.

Ngọn lửa "nuốt chửng" chiếc lều tạm là kho chứa lốp xe cũ ở Hà Nội vào đêm 19/12 vừa qua (Ảnh: Hoàng Trọng).

Sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả; tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đối với các khu dân cư, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng"; xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát thực tế; phát huy thực sự có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ".

Đối với hộ gia đình, cần có giải pháp ngăn cháy lan theo cầu thang bộ bên trong nhà với các khu vực có công năng khác; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy; tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn các em nhỏ học sinh chữa cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã. Khuyến cáo, kiến nghị các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động để kịp thời báo cháy, cảnh báo cho con người thoát nạn ngay từ thời điểm ban đầu khi đám cháy mới phát sinh.

Đối với mỗi người dân, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, tự trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, các tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo; thực hiện nghiêm các quy định, nội quy an toàn PCCC và CNCH.

"Khi phát hiện cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; ngắt nguồn điện; đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 và tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản", Công an Hà Nội khuyến cáo.

Trước đó, đêm 18/12, tại một quán cà phê ở số 258 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng xảy ra hỏa hoạn khiến 11 người chết và 7 người bị thương.