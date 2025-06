Công ty khai thác vàng ở Hà Nội bị Nghệ An xử phạt gần 800 triệu đồng

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần đá quý và vàng Hà Nội (có trụ sở tại thành phố Hà Nội) liên quan đến vi phạm trong khai thác khoáng sản tại đồi Tỷ - Khe Mét (xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An).

Theo biên bản vi phạm hành chính do tổ công tác liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An lập ngày 18/4, doanh nghiệp này đã có 13 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, bảo vệ môi trường, vật liệu nổ công nghiệp, an ninh trật tự...

Khu vực đồi Tỷ, nơi được xác định là có trữ lượng đá quý lớn tại Nghệ An (Ảnh tư liệu: Hoàng Lam).

Cơ quan chức năng xác định công ty này đã lấn chiếm 1,28ha đất nông nghiệp để làm khu chế biến, bãi thải và phụ trợ; chưa xây dựng hệ thống gom mương nước mưa chảy tràn, chưa xây dựng bể cải tiến để thu gom, lắng lọc nước thải sinh hoạt.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty này bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Trong các năm 2023, 2024 công ty không thực hiện lập báo cáo môi trường định kỳ hàng năm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Công ty không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác.

Công ty không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; hộ chiếu nổ mìn lập không đầy đủ nội dung.

Công ty Cổ phần đá quý và vàng Hà Nội không thực hiện thủ tục xuất nhập kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định của pháp luật; không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với kho vật liệu nổ công nghiệp mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.

Theo quyết định xử phạt hành chính ban hành ngày 16/6 của UBND tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần đá quý và vàng Hà Nội phải nộp phạt hơn 782 triệu đồng đối với 13 hành vi vi phạm kể trên. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 137 triệu đồng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, UBND tỉnh Nghệ An cũng đưa ra một số hình thức phạt bổ sung và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty này.

Vào những năm 90 của thế kỷ XX, khu vực đồi Tỷ là nơi tập trung đông người dân từ khắp nơi đến khai thác, đào đãi tìm vận may sau khi có thông tin một số người nhặt được đá quý trị giá hàng trăm triệu đồng. Tại khu vực này thời điểm đó hình thành điểm nóng về an ninh trật tự do hoạt động khai thác đá đỏ gây ra. Năm 1991, một vụ sập hầm khai thác đá xảy ra tại đây, khiến nhiều người chết và bị thương.

Năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có quyết định số 1812/GP-BTNMT cho phép Công ty Cổ phần đá quý và vàng Hà Nội khai thác đá bằng phương pháp lộ thiên tại một số khối trữ lượng thuộc đồi Tỷ - Khe Mét.

Theo đó, dự án đầu tư khai thác mỏ ruby - saphia khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét có diện tích 4,72ha, trữ lượng khai thác hơn 229kg đá quý, công suất khai thác 50kg đá quý/năm. Thời gian khai thác là 5 năm 7 tháng kể từ ngày ký giấy phép.

Khi hết hạn khai thác, Công ty Cổ phần đá quý và vàng Hà Nội tiếp tục xin gia hạn. Ngày 15/9/2020, Bộ TN&MT có quyết định tiếp tục cho phép doanh nghiệp này khai thác mỏ ruby - saphia này, thời hạn 5 năm 7 tháng.