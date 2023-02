Công binh Việt Nam điều chó nghiệp vụ vào sâu khu vực đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15/2, đoàn cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn chia làm hai đội để thúc đẩy công tác tìm kiếm nạn nhân. Đội 1 do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) làm Trưởng đoàn, chỉ huy tìm kiếm tại xã Haci Omer Alpagot thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Đội 2 do Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Mỹ - Úc - Phi, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng phụ trách, hỗ trợ Đội cứu hộ của Bahrain tìm kiếm tại khu vực dân cư tại đường Harapasi của Antakya.

Thành phần hai đội đều có bộ đội công binh, chó nghiệp vụ và quân y. Trước đó, phía Bahrain nhờ lực lượng của QĐND Việt Nam phối hợp vì phía bạn không có các thiết bị cứu hộ công binh và chó nghiệp vụ.

Kết quả, lực lượng của QĐND Việt Nam tiến hành trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 điểm có người bị nạn. Trong đó, đội 1 đã tìm được 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng và bàn giao cho lực lượng cứu hộ hạng nặng địa phương.

Đội 2 cùng phía Bahrain tiến vào khu vực sâu và khó tiếp cận nhất ở khu vực đảm nhiệm. Tại đây, đội đã phát hiện vị trí có nguồn hơi người trong đống đổ nát của một hộ gia đình. Do khối lượng bê tông lớn, đường hẹp, phương tiện máy móc chưa vào hỗ trợ được nên đội đã bàn giao lại vị trí có nguồn hơi cho gia đình để báo cho chính quyền sở tại tiếp cận hỗ trợ.

Kết thúc ngày tìm kiếm, hai đội trở về nơi đóng quân tại sân vận động Hatay của Antakya, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong 2 ngày 13-14/2, Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội do Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 - làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 gia đình cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thủ đô, đang thực hiện nhiệm vụ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh đạo PC07 tới thăm, tặng quà gia đình 5 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đoàn công tác của Bộ Công an tham gia hỗ trợ cứu nạn tại nước bạn gồm 24 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, và đội ngũ nhân viên y tế. Trong số đó Công an Hà Nội góp mặt 5 chiến sĩ, là những người được đào tạo bài bản, tinh thông về nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ thành công.