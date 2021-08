Công an xã đưa sản phụ đi sinh trong thời gian giãn cách xã hội

Dân trí Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ sản phụ sắp sinh, lực lượng công an xã đã điều phương tiện đưa chị này tới bệnh viện an toàn.

Tối 8/8, Công an xã Bàu Trâm (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) nhận được tin chị Đoàn Huỳnh Ngọc T. (25 tuổi) ở tổ 1, ấp Bàu Trâm đến thời kỳ sinh nở, cần được chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Công an xã Bàu Trâm đưa chị T. đi sinh.

Trong mưa, Công an xã Bàu Trâm đã nhanh chóng điều phương tiện đến gia đình sản phụ, đưa chị T. đến bệnh viện an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên công an xã kịp thời đưa sản phụ đi viện trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, chiều 7/8, đơn vị đã hỗ trợ đưa một sản phụ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh sinh em bé an toàn.

Công an xã tạo các kênh kết nối, giúp người dân có nhu cầu tới bệnh viện được giúp đỡ kịp thời.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tín (Trưởng Công an xã Bàu Trâm), cho biết từ những ngày đầu tỉnh Đồng Nai áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Công an xã Bàu Trâm đã lập các nhóm báo tin trên mạng xã hội, trường hợp người dân cần đi cấp cứu, sinh đẻ thì báo với trưởng công an xã, sẽ có người tới tận nơi đưa đi viện.

Liên hệ với sản phụ T., chị cho biết đã sinh hạ bé trai khỏe mạnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

Chị T. gửi lời cảm ơn tới công an xã đã không ngại mưa gió, tới tận nhà đón chị đi bệnh viện kịp thời.

Xuân Duy