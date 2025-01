Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng mùng 3 Tết

Sáng 31/1, Đội 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, lúc 6h30 cùng ngày, tại km140+750 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội) thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc (Ảnh: Hoàng Thắng).

Cụ thể, 3 phương tiện gặp tai nạn liên hoàn gồm: ô tô con mang BKS 20A-796.xx do lái xe Nông Thành N. (SN 1986, quê Cao Bằng) điều khiển, ô tô BKS 24A-150.xx do lái xe Nguyễn Văn H. (SN 1970, quê Lào Cai) điều khiển và xe khách BKS 29F-010.xx, do lái xe Nguyễn Hiền T. (SN 1990, ở TP Hà Nội) điều khiển.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con BKS 20A-796.xx bị mất lái, đâm vào hộ lan cao tốc, sau đó tài xế ô tô con BKS 24A-150.xx và xe khách BKS 29F-010.xx đi phía sau không giữ khoảng cách, dẫn tới va chạm liên hoàn.

"Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 3 xe hư hỏng. Sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ vụ tai nạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với 3 lái xe đều không phát hiện vi phạm", đại diện Đội 1 Cục CSGT thông tin.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết có mưa khiến đường trơn trượt.