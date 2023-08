Công an TPHCM nói về khó khăn trong tích hợp bằng lái xe vào VNeID

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 10/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, đến nay, người dân trên địa bàn đã kích hoạt, sử dụng thành công hơn 1,9 triệu tài khoản định danh điện tử (hơn 162.000 tài khoản định danh mức 1 và hơn 1,8 triệu tài khoản định danh mức 2).

Thượng tá Hà thông tin thêm, việc đăng ký, sử dụng thành công tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 không phụ thuộc vào việc có tích hợp được bằng lái xe hay không. Người dân vẫn đăng ký, kích hoạt được tài khoản định danh mức độ 2 mà chưa tích hợp bằng lái xe.

"Tuy nhiên, việc không tích hợp được bằng lái xe vào tài khoản VNeID làm cho tài khoản định danh thiếu đi tiện ích đầy đủ", đại diện Công an TPHCM phân tích.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: T.N.).

Qua khảo sát thực tế, Công an TPHCM nhận thấy, những trường hợp chưa tích hợp được bằng lái xe vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xuất phát từ khâu đối sánh dữ liệu dân cư của Bộ Công an và dữ liệu cấp bằng lái xe của Bộ Giao thông Vận tải.

Các dữ liệu này không xác thực được thông tin do một số nguyên nhân như thông tin cá nhân khi được cấp bằng lái xe và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sai lệch. Trường hợp thường thấy nhất là người dân khi được cấp giấy phép lái xe vẫn dùng chứng minh nhân dân 9 chữ số.

Các vướng mắc khác là thông tin về bằng lái xe chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, xác thực. Bằng lái xe của ngành công an cũng là một trong những trường hợp còn vướng mắc trong khâu chia sẻ dữ liệu giữa các bên.

"Đây là khó khăn chung trong yêu cầu làm sạch dữ liệu và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành. Công an TPHCM đã báo cáo về Bộ Công an những vấn đề trên. Hiện tại, Cục C06 Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện phần mềm nhằm cung cấp công cụ cho phép người dân tự đối soát, đồng bộ các dữ liệu trên", Thượng tá Lê Mạnh Hà nêu giải pháp.

Về phía người dân, Công an TPHCM khuyến cáo, người đang sử dụng giấy phép lái xe mẫu giấy nên cấp đổi lại bằng lái xe để được cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân bị sai lệch. Việc có thông tin đầy đủ, chính xác trong cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải sẽ là cơ sở để xác thực và cập nhật vào tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.