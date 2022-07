Công an Tây Ninh giải cứu cô gái bị nhốt trong "nhà chứa" ở Campuchia

Ngày 17/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận được thư cảm ơn của gia đình ông T.V.Q. (ngụ tỉnh Nam Định) về việc công an giải cứu thành công con gái của ông từ "nhà chứa" ở Campuchia.

Bị lừa bán sang Campuchia, hai thiếu niên chạy trốn thành công, đến cơ quan công an trình báo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo ông Q., con gái ông tên Th. (20 tuổi) bị nhóm người dụ dỗ đưa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" vào ngày 9/6.

Khi sang Campuchia, Th. bị khống chế, buộc phải làm nghề "nhạy cảm" để trả nợ "chi phí tổ chức vượt biên". Rất may Th. tìm cách nhắn tin cho gia đình cầu cứu.

"Nó nhắn con bị đưa qua Campuchia rồi, bây giờ không thể về được vì không có giấy tờ, chỗ bị nhốt là nhà chứa, không biết tên. Trong nhà chứa có hơn 10 cô gái Việt Nam. Khi có khách thì bắt ra tiếp khách. Nó khiếp sợ lắm", ông Q. kể lại.

Thấy con gái nhắn tin rồi mất liên lạc, ông Q. nhanh chóng đi tìm kiếm, làm đơn tố giác, cầu cứu Công an tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng an ninh Campuchia tìm thấy, giải cứu em Th. đưa về nhà an toàn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đây là một trong số những trường hợp được lực lượng chức năng can thiệp, giải cứu thành công; vẫn có nhiều vụ việc người nhà cung cấp thông tin không chính xác về thời gian, địa điểm nên khó truy vết, chưa thể phối hợp bên Campuchia giải cứu.