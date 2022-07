Truy tìm cô gái 18 tuổi mất liên lạc khi sang Campuchia làm việc

Chiều tối ngày 13/7, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy tìm Hoàng Thị Trí, 18 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ra thông báo truy tìm Hoàng Thị Trí (giữa) (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Lan về việc ngày 21/3, con gái bà là Hoàng Thị Trí sang Campuchia làm việc đến nay vẫn không liên lạc về với gia đình.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị Cục Nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm Trí.

Công an huyện Thăng Bình thông báo ai biết Trí ở đâu báo ngay cho Công an huyện Thăng Bình qua số điện thoại 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Công Duy (SN 1992) để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra, Trương Công Duy tìm cách rủ rê 7 người địa phương xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc và được chủ sử dụng lao động trả công tổng cộng 35 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Công Duy về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép" và đã chuyển thông tin tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền.