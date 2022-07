Bắt 2 đối tượng đưa 6 người sang Campuchia làm việc trái phép

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 14/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 2 bị can gồm Lại Thị Loan (39 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng) và Nguyễn Mạnh Chiến (34 tuổi, trú tại thôn Trung Hòa, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng) để điều tra về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Đối tượng Lại Thị Loan tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam phát hiện một số đối tượng có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Quá trình xác minh, công an làm rõ, ngày 1/7, tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn Lại Thị Loan và Nguyễn Mạnh Chiến đang tổ chức cho 6 người di chuyển với mục đích trốn sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến (Ảnh: Công an Hà Nam).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do có thời gian làm việc tại Campuchia từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, Lại Thị Loan về nước và lôi kéo, dụ dỗ được 6 nam, nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam và Sơn La, hứa hẹn đưa sang Campuchia làm việc tại một cơ sở chăm sóc khách hàng chơi game với mức lương 900USD/người/tháng, mỗi người đi sẽ phải nộp cho Loan số tiền khoảng 4 triệu đồng.

Đến ngày 1/7, Loan và Chiến đưa 6 người này đến sân bay Nội Bài nhằm di chuyển vào miền Nam để tiếp tục đưa trốn sang Campuchia qua đường tiểu ngạch thì bị bắt.