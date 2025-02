Công an Ninh Bình nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ các sở

Ngày 27/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa thực hiện nhận bàn giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở.

Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức ký kết chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình nhận chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình đã bàn giao cho công an tỉnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình đã thực hiện việc tiếp nhận cơ sở vật chất; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Khảo sát, thống kê số lượng học viên đang điều trị cai nghiện và có kế hoạch tiếp nhận, quản lý. Xây dựng quy định, quy trình, quy chế hoạt động, nội quy, chương trình, cai nghiện cho học viên theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tổ chức cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy định; xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở cai nghiện, bố trí trang thiết bị, phương tiện, công cụ, vũ khí cho các hoạt động bình thường của cơ sở cai nghiện…

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Sở TT&TT tổ chức bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình đã bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng cho công an tỉnh. Các nhiệm vụ cụ thể như: Chuyên trách về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý, triển khai giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng trên địa bàn;

Thực hiện cảnh báo về an toàn thông tin; xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống bảo đảm an ninh thông tin, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT&TT tỉnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh cũng đã tổ chức lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình sẽ kết thúc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời chuyển giao nguyên trạng các nhiệm vụ trên cho công an tỉnh từ ngày 1/3.

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình sẽ bàn giao hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phần mềm quản lý thực hiện nhiệm vụ lý lịch tư pháp; danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành… cũng như các văn bản, tài liệu có liên quan cho công an tỉnh.