5 đại tá công an ở Ninh Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 17/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Công an tỉnh Ninh Bình có 11 người là lãnh đạo công an cấp phòng và công an cấp huyện có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định và tặng hoa các cán bộ xin nghỉ hưu sớm để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong đó, có 5 đại tá là lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, gồm: Đại tá Đinh Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Đại tá Nguyễn Đình Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự và Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn.

Các thượng tá xin nghỉ hưu sớm gồm: Thượng tá Đào Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Phạm Trung Trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ xin nghỉ hưu sớm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Trương Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; Thượng tá Vũ Quang Vinh, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Điệp.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm, ý thức vì sự nghiệp chung để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy.