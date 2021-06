Công an nhận định nguyên nhân 6 người tử vong trong phòng trà

Dân trí Cả 4 người trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. được phát hiện tử vong trên giường phòng ngủ tầng một. Cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu quẫy đạp, vật lộn tại vị trí các nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng tại căn nhà số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An rạng sáng 15/6.

Chiều tối ngày 15/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An). Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày 15/6, khiến 6 người tử vong, thiêu rụi căn nhà 3 tầng.

Căn nhà số 146 nói trên do anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) thuê để mở phòng trà tại tầng một. Gia đình anh H. gồm 4 người, trong đó người vợ đang mang thai được bố trí nghỉ ngơi ở phòng ngủ tầng một. Khu vực tầng 2 bỏ trống, còn tầng 3 được chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977, trú TP Vinh) thuê ở cùng con gái 12 tuổi.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là ngạt khói độc.

Tại phòng ngủ ở tầng một, công an phát hiện 4 người trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. (chủ phòng trà) tử vong trên giường ngủ. Đây là một căn phòng khép kín, có sử dụng điều hòa.

Công an Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

"Tại hiện trường cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết vật lộn, quẫy đạp. Nhận định sơ bộ ban đầu các nạn nhân không biết có cháy và bị khói độc từ phòng trà tràn vào dẫn tới ngạt khói và lịm dần", Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin với phóng viên Dân trí sáng 16/6.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. được phát hiện trong phòng tắm của tầng 3. Có thể khi phát hiện ra cháy, mẹ con chị P. tìm cách chạy lên tầng thượng nhưng lối thoát hiểm duy nhất bị ngọn lửa bao trùm nên chạy vào phòng tắm cố thủ và lịm dần.

"Đây là những nhận định sơ bộ ban đầu, còn nguyên nhân cụ thể phải chờ kết quả khám nghiệm, phân tích từ các đơn vị chuyên môn", Đại tá Huyền cho hay.

Trong ngày 15/6, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an do Phó Cục trưởng - Đại tá Nguyễn Minh Khương trực tiếp chỉ huy đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Hoàng Lam