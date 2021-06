6 người tử vong trong vụ cháy phòng trà: 2 gia đình, một phụ nữ mang thai

Dân trí Vụ hỏa hoạn tại thành phố Vinh (Nghệ An) rạng sáng 15/6 khiến 6 người tử vong. Việc khám nghiệm tử thi để xác định danh tính các nạn nhân đang được công an thực hiện khẩn trương.

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà 3 tầng, khiến 6 người tử vong.

Trưa 15/6, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà (số 146, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An). Đây được đánh giá là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng với 6 người được xác định tử vong, toàn bộ tài sản trong ngôi nhà 3 tầng bị thiêu rụi.

Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao xác nhận: Căn nhà trên là của ông Võ Trọng Đại (SN 1949), cho anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), thuê để mở phòng trà ca nhạc. Anh H. sống cùng vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1984) và 2 con Nguyễn Đan N. (SN 2010) và Nguyễn Hoàng P. (SN 2016). Thời điểm này chị H. đang mang thai.

Ngôi nhà trên cũng được chị Nguyễn Lan P. (SN 1977, phường Cửa Nam, thành phố Vinh) và con gái Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) thuê trọ ở tầng 3.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Viện KSND tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong.

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng phát hiện 6 thi thể ở tầng 1 và tầng 3 của ngôi nhà.

"Chúng tôi đã xác định danh tính 6 người thuê căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng nói trên. Tuy nhiên, có phải họ đúng là những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy hay không phải chờ giám định pháp y chính xác để đưa ra kết luận cuối cùng", nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hiện trường ám ảnh vụ cháy 6 người tử vong.

Hoàng Lam