Hiện trường ám ảnh vụ cháy phòng trà khiến 6 người thiệt mạng

Đến sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vẫn đang có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, bằng chứng để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tại hiện trường vụ cháy.