Công an làm việc với nữ công nhân tung tin "công ty giấu F0"

Dân trí Nữ công nhân của một công ty có 2.000 nhân sự đăng lên Facebook cá nhân thông tin công ty có F0 mà "giấu mấy hôm".

Công an làm việc với chị Lữ Thị H. về thông tin sai sự thật chị này đăng tải trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: T.H).

Ngày 31/8, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết ngành chức năng đã có buổi làm việc với chị Lữ Thị H. (SN 1995, trú huyện Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An), tạm trú tại phường Vinh Tân vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên Facebook cá nhân.

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Vinh Tân phát hiện ngày 29/8, chị Lữ Thị H. đăng tải trên Facebook cá nhân nội dung "công ty emtech đã có F0. Công ty dấu (giấu - PV) mấy hôm".

Chị Lữ Thị H. là công nhân của Công ty Em-tech Việt Nam, đóng trên địa bàn phường Vinh Tân. Theo xác minh của Công an phường Vinh Tân, công ty này có hơn 2.000 công nhân, đến nay chưa ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 nào. Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường.

Nội dung nữ công nhân Lữ Thị H. đăng tải đã khiến nhiều công nhân lo lắng, hoang mang.

Làm việc với công an, Lữ Thị H. thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng. Hiện công an đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính Lữ Thị H., với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, phường Vinh Tân là một trong những là "điểm nóng" về dịch Covid-19 của thành phố Vinh.

Hoàng Lam