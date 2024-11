Vì sao ngày nào cũng báo không khí lạnh mà trời vẫn "nắng chang chang"?

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, dự báo viên thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hầu khắp đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng sớm ở ngưỡng 20-22 độ C, vùng núi xuống thấp dưới 17 độ C.

Tại trạm khí tượng Trùng Khánh (Cao Bằng) đêm 18 và sáng sớm 19/11, nhiệt độ thấp nhất là 18,8 độ C. Đêm qua và sáng sớm 21/11, nhiệt độ giảm xuống 16,6 độ C.

Trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 21,5 độ C vào sáng sớm 20/11.

Theo bà Bình, do đợt không khí lạnh này về rất khô nên trời ít mây và có nắng. Trên thực tế, nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào đêm và sáng sớm.

Vị chuyên gia cũng cho biết, số liệu đo đạc của mạng lưới trạm khí tượng ở phía Bắc cũng cho thấy nhiệt độ thấp nhất vẫn đang tiếp tục giảm.

Theo bà Bình, do ngày vẫn nắng nên nhiệt độ ban ngày có giảm nhưng không nhiều, chúng ta ít cảm nhận được lạnh. Ban đêm nhiệt độ giảm khiến biên độ nhiệt độ ngày và đêm tăng, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe như các vấn đề về hô hấp...

Miền Bắc dự báo sẽ đón hai đợt không khí lạnh trong thời gian tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết thêm, ngày và đêm 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Dự báo, từ ngày 23 đến ngày 24/11, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.