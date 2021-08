Ở nhà buồn rủ nhau ra sông câu cá, 7 cần thủ mất luôn 7 triệu đồng

Dân trí Giải trình với lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch cho biết, do ở nhà buồn nên rủ nhau ra sông Lam câu cá giải trí.

Ngày 30/8, ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, công an vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 công dân với lý do ra ngoài không cần thiết (rủ nhau đi câu cá) trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 28/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn) phát hiện 7 công dân đang câu cá tại khu vực bãi bồi sông Lam, thuộc thôn Hợp Tiến, xã Hùng Sơn.

7 trường hợp đi câu cá gồm: N.V.K. (SN 1985), T.V.Q. (SN 1987), N.V.A. (SN 1994), N.V.L. (SN 1997), P.V.T. (SN 1997), N.V.H. (SN 1998) và T.V.Q. (SN 2003), tất cả cùng trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an xã Hùng Sơn lập biên bản vi phạm hành chính đối với các công dân nói trên.

Giải trình với lực lượng chức năng, các trường hợp này cho biết do ở nhà buồn nên rủ nhau ra sông Lam để câu cá giải trí.

"Với lý do ra ngoài không cần thiết trong thời gian trong thời gian huyện Anh Sơn thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch bệnh, Công an địa phương đã ra quyết định xử phạt 7 trường hợp nói trên mỗi người một triệu đồng", ông Hoàn cho hay.

