Công an hỗ trợ thai phụ từ vùng dịch hồi hương hạ sinh 2 bé trai khỏe mạnh

Dân trí Một thai phụ cùng chồng vừa về đến cửa ngõ An Giang sau đó chuyển dạ. Lúc này, Công an TP Long Xuyên dùng xe chuyên dụng đưa thai phụ đến bệnh viện hạ sinh 2 bé trai an toàn và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang - cho biết, tối 4/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly tạm thời những người từ các tỉnh, thành phố trở về An Giang, lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh đã kịp thời đưa sản phụ về từ vùng dịch đến Bệnh viện hạ sinh thành công 2 bé trai.

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tạm thời ở trường Nguyễn Văn Cưng - phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, nhận tin báo của anh Huỳnh Tấn Vĩ (21 tuổi) - trú tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - nhờ hỗ trợ đưa vợ là chị Vy Thị Thúy Ái (18 tuổi) có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ sinh con.

Chị Vy Thị Thúy Ái được lực lượng Công an đưa từ khu cách ly tạm thời đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Tiến Tầm).

Được biết, vợ chồng anh Vĩ từ tỉnh Bình Dương về An Giang, đang được cách ly tạm thời chờ phân loại chuyển về địa phương cách ly.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh phân công Đại úy Phan Minh Tuấn và Đại úy Võ Công Nghiêm nhanh chóng sử dụng xe bán tải chuyên dùng của Công an phường đưa chị Ái đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu kịp thời và hạ sinh 2 bé trai an toàn.

Chị Vy Thị Thúy Ái hạ sinh thành công 2 bé trai an toàn (Ảnh: Tiến Tầm).

Khi đến bệnh viện làm thủ tục mổ bắt con, vợ chồng anh Vĩ và chị Ái không có tiền. Ngay sau khi được lãnh đạo Công an phường báo cáo về hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng sản phụ, Trưởng Công an TP Long Xuyên đã chỉ đạo cán bộ đến bệnh viện hỗ trợ 5 triệu đồng cho vợ chồng anh Vĩ.

Nguyễn Hành