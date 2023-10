Công an Hà Nội sử dụng robot diễn tập chữa cháy

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Tham gia buổi diễn tập có hơn 800 người gồm lực lượng PCCC, Cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, "tác chiến" trên diện tích mặt bằng rộng hơn 70.000m2.

Robot chữa cháy hiện đại được huy động tham gia diễn tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hà Nội, tình huống giả định, khoảng 9h05 cùng ngày, xảy ra cháy tại khu vực lò nung của nhà máy. Nguyên nhân do rò rỉ khí ga gây cháy, nổ. Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc, bao trùm toàn bộ nhà máy.

Tại thời điểm xảy ra cháy, nổ, bên trong khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm có khoảng 600 người đang làm việc. Khu vực phòng điều khiển lò nung có 6 công nhân bị thương và mắc kẹt không thể thoát nạn ra ngoài.

Tại khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm tầng 1 có 40 người bị ngạt khói, 30 người do xô đẩy, dẫm đạp nên ngất xỉu. Tại khu vực tầng 2 của nhà máy có 19 người bị mắc kẹt không thể thoát nạn xuống dưới, chạy lên tầng mái trong tình trạng hoảng loạn, kêu cứu.

Cảnh sát huy động flycam cùng robot tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Trọng Tùng).

Ngay khi phát hiện ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng ấn chuông báo động cháy, thông tin báo cáo, tổ chức cắt điện khu vực xảy ra cháy và tập trung lực lượng PCCC cơ sở để tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo huy động phương tiện của các phòng nghiệp vụ, như: Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Hậu cần, Trung đoàn Cảnh sát cơ động... cùng nhiều lực lượng tham gia chữa cháy.

Khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hà Nội, trong tình huống này, công an thành phố đã sử dụng các thiết bị chỉ huy tại chỗ hiện đại kết nối camera gắn trên robot, trên máy flycam và các thiết bị cầm tay của lực lượng chữa cháy. Đồng thời, chó nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) cũng được tham gia quá trình cứu nạn, cứu hộ nạn nhân trong đống đổ nát.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội trực tiếp chỉ huy chữa cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi dập tắt hoàn toàn các đám cháy, cứu được toàn bộ người bị nạn ra ngoài an toàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mang trang phục xử lý sự cố hóa chất, thiết bị đo vào trong khu vực xảy ra cháy tiến hành đo, kiểm tra các chỉ số độc hại.

Lực lượng tiêu tẩy của Bộ Tư lệnh Thủ đô sử dụng các thiết bị tiêu tẩy, khắc phục sự cố hóa chất độc hại và làm sạch khu vực sập đổ do vụ nổ khí ga gây ra. Các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đại tá Dương Đức Hải đánh giá, buổi diễn tập đặt ra các tình huống nguy hiểm nhất, huy động tổng lực các lực lượng và trang thiết bị hiện đại nhất với sự tham gia phối hợp của các lực lượng càng chứng tỏ quy trình PCCC&CNCH ngày càng tiệm cận chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.