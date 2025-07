Công an Hà Nội lập cơ chế quản lý cán bộ trẻ có biểu hiện bất thường

Sáng 28/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu, cho biết 6 tháng đầu năm, Công an TP đã hoàn thành 2 nội dung lớn, là thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức, không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp, giảm 400 đầu mối công an cấp xã; củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Công an TP đẩy mạnh, có chiều sâu, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công an TP.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: T.Đ.).

Trong các ngày 22 và 23/7, Đảng ủy Công an TP đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công TP Hà Nội, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng, đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Đại tá Quyền yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải thiết lập ngay cơ chế quản lý cán bộ chiến sĩ từ lịch trình công tác, mối quan hệ xã hội, đến thói quen sinh hoạt, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có biểu hiện bất thường, phân công rõ chỉ huy quản lý, kèm cặp.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, trưởng các đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đôn đốc, chấn chỉnh kỷ luật, thực hiện nghiêm túc 2 nguyên tắc gồm: Tổ chức kiểm tra nội bộ định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy trình công tác, tác phong cán bộ chiến sĩ, nhất là ở các vị trí dễ xảy ra vi phạm, và tăng cường dự họp chi bộ, giao ban trực tiếp với cán bộ cấp dưới, chủ động nắm tình hình, không chờ báo cáo.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công TP Hà Nội (Ảnh: T.Đ.).

Cùng với đó, Đại tá Quyền cho biết các đơn vị phải xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác trực ban, trực chiến, sinh hoạt, làm việc, tiềm ẩn sai phạm, vi phạm pháp luật.

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu tiến hành điều tra cơ bản, đánh giá đúng cán bộ; phát hiện sớm những biểu hiện lệch chuẩn, nguy cơ vi phạm để phòng ngừa, điều chuyển hoặc xử lý phù hợp; không để hình thành “điểm mù quản lý” trong nội bộ.

Để khắc phục tình trạng này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả Kế hoạch đổi mới công tác quản lý cán bộ trong Công an TP theo hướng tăng cường rà soát, điều tra cơ bản để nhận diện nguy cơ, phòng ngừa, xử lý kịp thời sai phạm và phát hiện để bồi dưỡng, phát triển cán bộ xuất sắc, nổi trội.

“Công an TP xác định, Kế hoạch này là bước đi căn cơ, mang ý nghĩa “quản trị cán bộ chiến sĩ từ gốc”, là một trong những giải pháp có tính đột phá để khắc phục triệt để các “điểm mù quản lý”, khép lại các kẽ hở dẫn đến sai phạm”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.