Công an Hà Nội hỏa tốc hướng dẫn cấp giấy đi đường có mã QR

Dân trí Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị sẵn sàng phối hợp triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.

Văn bản hỏa tốc do Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ký nêu rõ, hiện nay, Công an Hà Nội đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện cho đối tượng đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã QR trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo triển khai phần mềm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, công an Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung nguồn lực, phối hợp với công an thành phố triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các cơ sở chuẩn bị 2 bộ máy tính có kết nối internet, phần mềm cài đặt, 2 máy in tốc độ cao và một bộ máy tính dự phòng.

Các đơn vị tạo lập 3 địa chỉ Gmail phục vụ việc tiếp nhận email đăng ký cấp giấy đi đường của tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (theo nhóm đối tượng được thành phố cấp phép; cụ thể sẽ được thông báo sau khi có danh sách phê duyệt); đồng thời, để gửi/nhận mã khóa xác thực cài đặt phần mềm từ bộ phận quản trị hệ thống.

Theo lãnh đạo công an thành phố, ba địa chỉ mail phục vụ triển khai phần mềm phải được tạo lập hoàn thành trong ngày 3/9. Sau khi hoàn thành tạo lập, các đơn vị sử dụng các mail đó để gửi xác nhận với nội dung "UBND xã/phường/thị trấn đã hoàn thành tạo lập địa chỉ mail về địa chỉ email: arcode.cahn.capkey1@gmail.com cho bộ phận quản trị để xác nhận, gửi đường dẫn tải tập tin cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm "Cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện".

Quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường có nhận diện

Theo hướng dẫn của công an Hà Nội, để được cấp giấy đi đường có nhận diện, các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Cán bộ xã/phường/thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức/doanh nghiệp.

Hệ thống gửi email xác nhận trả về tổ chức/doanh nghiệp. Tổ chức/doanh nghiệp gửi email danh sách cán bộ/công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định.

Cán bộ xã/phường/thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt hệ thống sẽ gửi email thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp). Sau đó, cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận.

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ/công nhân viên.

Đối với các cá nhân, để được cấp giấy đi đường, người dân đăng ký với cảnh sát khu vực của xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Quy trình cấp thẻ đi chợ/siêu thị Cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã/phường/thị trấn quản lý; gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại Thẻ đi chợ siêu thị được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Thẻ đi chợ/siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

Phúc Lâm