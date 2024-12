Cứu hộ chiếc phà chở 21 người bị chìm ở Quảng Nam lên bờ

Chiều 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Trần Văn Hóa - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - cho biết, lúc 14h30 đã đưa 16 chiếc xe máy, một laptop và 13 điện thoại di động từ chiếc phà bị chìm lên bờ.

Đến 17h15, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa chiếc phà bị nạn lên bờ, kết thúc việc cứu hộ cứu nạn.

Vị trí chiếc phà bị chìm cách bờ vài chục mét (Ảnh: Trần Văn Hóa).

Thượng tá Trần Văn Hóa cho biết, tổng cộng có hơn 40 người tham gia cứu hộ cứu nạn, gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân, cán bộ địa phương và một số người dân.

Theo ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cơ quan chức năng đã ghi nhận có tổng 21 người trên chiếc phà bị chìm; trong đó 20 hành khách và một người điều khiển, không phải 14 người đi trên phà như thông tin ban đầu.

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc phà lên khỏi mặt nước (Ảnh: Trần Văn Hóa).

Bà Nguyễn Thị Như Ý (trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải), một nhân chứng vụ chìm phà cho biết, bình thường bến đò này vắng khách.

"Do sáng 23/12, chiếc phà ở bến phía dưới bị sự cố nên người dân dồn lên bến này đi đông nhưng không may xảy ra sự cố đắm phà. Rất may không có thiệt hại về người", bà Ý nói.

Bà Ý cũng mong muốn chính quyền đầu tư cho thôn Xuân Mỹ chiếc phà để người dân đi lại được yên tâm hơn. Người dân trong thôn phụ thuộc vào một phà, mỗi lần muốn đi đâu cũng chờ cả tiếng nên việc qua lại sông rất khó khăn.

Xe máy được đưa lên khỏi mặt nước (Ảnh: Trần Văn Hóa).

Bà Võ Thị Yên (trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) cho biết, người dân của thôn sống trên 3 cụm đảo nhỏ, bức xúc nhất của người dân đi về xã đợi chờ đò lâu, khiến việc đi lại khó khăn.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 7h ngày 23/12, tại khu vực bến đò xóm Chùa, thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải, chiếc phà chở 20 hành khách cùng người lái phà không may bị chìm.

May mắn, tất cả hành khách đều an toàn. Tuy nhiên, nhiều xe máy, tài sản khác của người dân đã bị chìm theo phà.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ chìm phà.