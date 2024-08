Công an Bắc Kạn thông tin về biển ngũ quý 9 mà Huấn "Hoa Hồng" tranh chấp

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Kạn có thông tin chính thức về việc xác minh, cấp biển số xe máy 97B1-999.99.

Cụ thể, thời gian qua mạng xã hội xôn xao về việc cấp biển kiểm soát xe máy 97B1-999.99 và có những bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. Ngày 21/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn vào cuộc xác minh sự việc.

Chiếc xe gắn biển số ngũ quý 9 của Bùi Xuân Huấn (Ảnh: FBNV).

Theo đó, biển số 97B1-999.99 được đăng ký lần đầu vào ngày 6/11/2020. Ngày 10/12/2020, xe máy có biển kiểm soát 97B1-999.99 được chuyển quyền sở hữu, làm thủ tục sang tên cho chủ phương tiện khác tại TP Bắc Kạn.

Ngày 1/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe máy BKS 97B1-999.99 theo đề nghị của chủ phương tiện. Biển số xe máy này được Công an TP Bắc Kạn đăng ký cấp biển định danh cho chủ phương tiện vào ngày 3/7.

"Quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy BKS 97B1-999.99, được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới", Công an tỉnh Bắc Kạn khẳng định.

Trước đó, anh Bùi Xuân Huấn đăng tải thông tin "kêu cứu" vì gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy mang biển số 97B1-999.99 mua cách đây khoảng 1 năm.

Theo chia sẻ của anh Huấn, chiếc xe máy biển số ngũ quý 9 được mua của người đàn ông ở Bắc Kạn vào ngày 14/7/2023 với giá 490 triệu đồng. Tiền chuyển tới tài khoản chính chủ là ông N.T.Q.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi anh Huấn liên hệ chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển biển số ngũ quý 9 sang xe khác thì chủ cũ không hỗ trợ và nói: "Chỉ bán xe chứ không bán biển số". Đồng thời, anh Huấn cũng cho biết biển số ngũ quý 9 hiện đã được ông N.T.Q. đăng ký, gắn cho xe máy Honda Dream khác.

Bùi Xuân Huấn cho hay, thời điểm mua chiếc xe Honda SH biển số "VIP" chỉ có giấy tờ kèm theo. Người thân của Huấn Hoa Hồng đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết nhưng đều bị từ chối.