Cô gái kể lúc bị chủ nhà đánh trong quán ăn ở TPHCM

Tối 25/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.N.B.T. (SN 1993, chủ quán bún riêu) vẫn chưa hết ám ảnh sau khi bị chủ nhà hành hung.

Theo chị T., ngày 25/4, chị ký hợp đồng thuê mặt bằng tại một căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình) với ông T.N.A.V. (SN 1971, chủ nhà) để mở quán bún riêu.

Theo hợp đồng, chị thuê với thời hạn một năm, giá thuê 12 triệu đồng/tháng. Đến ngày 24/6, chị bất ngờ nhận thông báo từ tòa án yêu cầu chấm dứt việc kinh doanh vì căn nhà đang trong quá trình tranh chấp.

Ông V. lao vào tấn công chị T. trong quán ăn ở phường Tân Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

"Lúc thuê, ông V. giấu việc căn nhà đang trong tranh chấp, nên tôi yêu cầu hoàn trả tiền cọc và bồi thường theo hợp đồng. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông V. đồng ý trả 2 tháng tiền nhà. Tôi chấp nhận và dự kiến rời đi sau ngày 25/8", chị T. nói.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, ông V. nhiều lần gây sự. Ngày 11/8, người đàn ông đe dọa và tấn công làm chị T. bị thương ở cổ. Đến sáng 25/8, ngày cuối cùng mở quán bán, chị tiếp tục bị ông V. khóa cửa, lao vào hành hung.

"Tôi không nghĩ ông ấy đã khóa cửa từ trước, tôi rất hoảng sợ. Vụ việc làm tôi bị thương ở vùng mặt và tay. Tôi đã đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó", chị T. kể lại.

Chị T. bị thương ở vùng mặt sau khi bị chủ nhà tấn công (Ảnh: Si Nguyễn).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tân Bình đã tạm giữ ông V. và lập hồ sơ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái bị người đàn ông hành hung. Hình ảnh từ clip cho thấy, cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong quán ăn. Lúc này, một người đàn ông không mặc áo liên tục hỏi cô gái về việc bị mất trộm rồi lao vào hành hung cô gái.

Khi chạy ra cửa để kêu cứu, cô gái tiếp tục bị người đàn ông đẩy ngã xuống sàn nhà và tiếp tục đánh. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ bên ngoài phát hiện và hô hoán.