Clip: Khoảnh khắc tàu cao tốc tông trúng phà chở khách trên sông Tiền

Sáng 20/4, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn đường thủy giữa tàu cao tốc chở 42 khách du lịch của Công ty tàu thủy Hàng Châu và phà chở khách trên sông Tiền chiều ngày 19/4 được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Tai nạn phà tông tàu cao tốc trên sông Tiền (Video: Người dân cung cấp).

Đoạn clip được trích xuất từ camera người dân sống quanh khu vực phà Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang), cho thấy tàu cao tốc của Công ty tàu thủy Hàng Châu, số hiệu AG-23338 do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ Châu Phú, An Giang) di chuyển từ biên giới Campuchia về hướng Tân Châu. Lúc này, tàu chở 42 người.

Khi đang di chuyển trên thủy phận sông Tiền, tàu chạy tốc độ cao, tông trúng sườn phà chở khách do ông Võ Văn Nhân (49 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng Đồng Tháp về Vĩnh Xương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã Vĩnh Xương đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho kéo tàu cao tốc và phà vào bờ, lập biên bản hiện trường để làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn đã làm một hướng dẫn viên du lịch bị thương nặng, đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân, 2 khách du lịch quốc tịch Đức và Pháp bị gãy chân. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (An Giang).