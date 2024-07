Chiều 4/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo vị cán bộ này, sự việc không đơn thuần sẽ xử lý hành chính như ban đầu. Khi vào cuộc và làm việc với các bên, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hai xe buýt chạy chèn nhau trên quốc lộ 1A (Video: Phan Phan)

Một cán bộ Công an huyện Diễn Châu cho biết thêm, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc.

"Chúng tôi đang tập trung để làm rõ về tội Gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định, đảm bảo khách quan và tính răn đe. Đây là vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo xử lý cương quyết", vị cán bộ Công an huyện Diễn Châu nói.

Như Dân trí đã thông tin, mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút về việc 2 xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sự việc được cho là xảy ra chiều 2/7.

Chiếc xe buýt của hãng Đông Bắc chạy phía trước xe buýt hãng Thạch Thành. Dù tài xế xe buýt Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu xin vượt nhưng tài xế xe buýt Đông Bắc liên tục đánh võng, chèn ép không cho đối phương vượt lên.

Quãng đường 2 chiếc xe buýt này "làm xiếc" kéo dài khoảng 1km trên quốc lộ 1A. Đoạn đường này đi qua khu vực đông dân cư ở thị trấn Diễn Châu, thời điểm xảy ra vụ việc trên đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Trạm CSGT Diễn Châu triệu tập hai lái xe đến làm việc (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập hai lái xe đến làm việc. Tài xế Lê Tuấn H. (SN 1993, trú thành phố Vinh) điều khiển xe buýt hãng Đông Bắc BKS 37B-014.60. Tài xế Lê Thanh T. (SN 1984, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe buýt hãng Thạch Thành mang BKS 37B-018.35.

Tại cơ quan công an, hai tài xế thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm.