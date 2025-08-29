Chưa được gỡ vướng, dự án khách sạn cao cấp ở Lâm Đồng chờ 15 năm

Ngày 29/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại Phan Thiết và Gia Nghĩa với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của đại diện hàng trăm doanh nghiệp (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) có nhiều lợi thế về khoáng sản, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Những lợi thế này kết hợp hệ thống hạ tầng giao thông như sân bay, đường bộ cao tốc sẽ tạo ra sự phát triển mới, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công.

Ông Hồ Văn Mười cho biết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm trao đổi, nhận diện những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp để đi đến chia sẻ và tháo gỡ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp (Ảnh: Minh Hậu).

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Hồng Hà, đại diện Công ty TNHH Utisys Việt Nam, chia sẻ, công ty có dự án khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys tại thôn Trại Lưới, xã Liên Hương, Lâm Đồng. Dự án này được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư vào năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Hà, dự án có tổng diện tích 54,7ha và đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng tiền trồng rừng thay thế, phí bảo vệ môi trường, thực hiện đầu tư với tổng số tiền khoảng 130 tỷ đồng. Năm 2024, công ty nhận được thông tin 54,7ha của dự án có 38,4ha bị chồng lấn quy hoạch khoáng sản 866 (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050) nên một số hạng mục chưa thể triển khai. Việc chồng lấn quy hoạch khoáng sản sau đó được xác định do Bộ Công Thương quy hoạch nhầm tọa độ.

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà cho biết, phần chồng lấn quy hoạch khoáng sản đã được Bộ Công Thương ghi nhận và cơ quan chức năng đang xử lý theo thẩm quyền. Đối với diện tích không chồng lấn, công ty đề xuất cơ quan chức năng cho phép triển khai nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà, đại diện Công ty TNHH Utisys Việt Nam, nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Minh Hậu).

“Đây là dự án tâm huyết của chúng tôi và chúng tôi đã chờ đợi suốt 15 năm. Việc chậm được triển khai đã khiến chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư, thiệt hại về kinh tế. Chúng tôi rất mong tỉnh Lâm Đồng xem xét để dự án sớm được thực hiện, đi vào hoạt động”, bà Huỳnh Thị Hồng Hà nói.

Về những vướng mắc tại dự án tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương ghi nhận và sẽ trực tiếp giải quyết trong tháng 9 tới.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nêu kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ các khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, thuế phí, giá thuê đất, thủ tục hành chính…

Nhiều kiến nghị của đại điện doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ngành trả lời trực tiếp hoặc ghi nhận để có phương án xử lý trong thời gian tới.