Chủ tịch TPHCM: Việc xử lý Thành Bưởi không có vùng cấm, không lợi ích nhóm

Kết luận tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã quán triệt những nội dung các sở, ngành, địa phương cần tập trung trong những tháng cuối năm 2023. Một trong những nội dung chính được đề cập tới là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, thời gian qua địa phương đã làm tốt các phần việc này, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục quan tâm tập trung thời gian tới. Vừa qua, các thông tin tiêu cực trên báo chí về địa bàn tăng lên cũng nằm ở các lĩnh vực nói trên.

"Vấn đề của nhà xe Thành Bưởi chắc cũng chiếm tỷ lệ rất lớn trong tỷ lệ các thông tin đó. Đối với nhà xe Thành Bưởi, TPHCM đã kiểm tra và xử lý. Tinh thần của TPHCM, lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm túc các sai phạm, không có vùng cấm, không có lợi ích nhóm hay khuất tất chỗ này", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: HMC).

Tại buổi họp, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, cũng thông tin trong việc xử lý các sai phạm của Công ty Thành Bưởi, đơn vị thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo thành phố. Tới nay, Sở GTVT đã có kết luận kiểm tra và đang tiến hành xử lý theo đúng quy định.

"Thời gian qua, dư luận quan tâm nhiều đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Về vấn đề này Thành ủy đã ban hành Chỉ thị, trong đó có nội dung về hoạt động dừng đón trả khách sai quy định, xe dù, bến cóc. Sau đó, UBND TPHCM cũng có kế hoạch triển khai", ông Trần Quang Lâm chia sẻ.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, nói về xử lý xe dù, bến cóc (Ảnh: HMC).

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trách nhiệm xử lý việc đón trả khách không đúng quy định đã được phân định rõ. Trong đó, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xử lý hành chính; lực lượng Cảnh sát Giao thông chịu trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm qua bảng hiệu, biển số; Sở GTVT sẽ quản lý hoạt động kinh doanh thông qua việc thanh tra, kiểm tra.

Sáng cùng ngày, Sở GTVT TPHCM có kết luận về xử phạt vi phạm hành chính sau khi làm việc với Công ty TNHH Thành Bưởi. Danh sách hành vi vi phạm gồm 8 nội dung.

Sở GTVT TPHCM đề xuất xử phạt Công ty Thành Bưởi số tiền 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có 2 hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải 1-3 tháng.

Hình thức xử phạt tiền và xử phạt bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành (sau 5 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).