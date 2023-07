Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Hạn chế tối đa xử phạt doanh nghiệp trong PCCC

Ngày 21/7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023). Tại kỳ họp, đại biểu Trần Thành Trọng đã đặt câu hỏi cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc tháo gỡ vướng mắc trong quy định về PCCC đối với các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Thành Trọng, Đại tá Tạ Văn Đẹp. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bình Dương có 1.065 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định PCCC.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trả lời chất vấn( Ảnh: BTV).

Đến nay, có 461 cơ sở đã khắc phục được và đi vào hoạt động. Đối với những cơ sở chưa khắc phục được và nghiệm thu thẩm duyệt, Công an Bình Dương đã làm việc trực tiếp và đang khắc phục.

Theo Đại tá Đẹp, vướng mắc về quy định PCCC đang gặp phải 3 vấn đề, quy định trên 200 văn bản quy phạm pháp luật và quy định về PCCC liên quan đến nhiều bộ ngành khác nhau.

Về phía công an, thẩm duyệt và nghiệm thu nhưng phụ thuộc vào các bộ ngành nên còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân khác dẫn đến việc cơ sở gặp khó trong PCCC là do đơn vị tư vấn nghiệm thu còn thiếu, chỉ có 1 vài doanh nghiệp đủ điều kiện nghiệm thu. Tuy nhiên, do có quá ít doanh nghiệp đủ điều kiện nghiệm thu nên làm không kịp.

Trong thời gian tới, Công an Bình Dương sẽ mở thêm lớp đào tạo PCCC, đồng thời, công an sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đến trực tiếp tại các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong PCCC. Công an địa phương sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC của Bộ Công an để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (Ảnh: BTV).

Đại biểu Trần Thành Trọng đồng tình với câu trả lời của Giám đốc Công an Bình Dương. Ông Trọng cảm ơn Công an Bình Dương đã luôn quan tâm đến những khó khăn của doanh nghiệp trong quy định PCCC và mong muốn lãnh đạo công an Bình Dương kiến nghị đến lãnh đạo cấp trên, điều chỉnh quy định PCCC để giúp Bình Dương phát triển công nghiệp.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rất sát sao về quy định PCCC, vừa đảm bảo quy định pháp luật nhưng cũng đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp.

Theo ông Minh, vấn đề PCCC thì công tác phòng là chính, việc xử phạt là 1 công cụ. Bất cập nổi lên trong việc PCCC là những tiêu chuẩn cao, thẩm duyệt nghiệm thu, đơn vị tư vấn quá tải.

Tỉnh chỉ đạo tinh thần hạn chế tối đa xử phạt để doanh nghiệp có thời gian khắc phục quy định PCCC. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, sở, ban ngành đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.