Chủ tịch Quốc hội: "Vĩnh Phúc là một trong những điểm sáng của cả nước"

Sáng 3/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963 - 2/3/2023).

Lễ kỷ niệm diễn ra sáng 3/2 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: H.H).

Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời. Trong lịch sử lập quốc và phát triển mấy nghìn năm của đất nước, ở bất cứ thời kỳ nào, trên bất cứ phương diện nào, người dân Vĩnh Phúc cũng tận hiến to lớn, góp phần làm rạng danh lịch sử hào hùng và bất diệt của dân tộc.

Để xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ, 60 năm qua, trong đó có hơn 36 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc không ngừng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ sáng 3/2 (Ảnh: H.H).

Khi tái lập năm 1997, từ một tỉnh thuần nông, hôm nay Vĩnh Phúc là một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, một trong số ít các tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp và tổng thu ngân sách cao trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Sự nghiệp văn hóa - xã hội; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vươn ngang tầm yêu cầu phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tìm tòi, đổi mới phương thức, làm chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Huệ yêu cầu Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế nhằm xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.

"Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả"

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc - nêu bật những thành tựu mà tỉnh đạt được trong 60 năm qua.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong lần thăm thứ 7, ngày 2/3/1963, Bác Hồ đã căn dặn: "Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta".

60 năm qua, có thời điểm Vĩnh Phúc hợp nhất với Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, rồi lại tách ra tái lập tỉnh, nhưng Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc lúc nào cũng khắc sâu lời dạy của Bác Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: H.H).

Sau 26 tái lập tỉnh, vùng đất quê hương của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - "cha đẻ" của chủ trương "khoán hộ", với quan điểm "phải để nông dân làm chủ ruộng đất của mình" đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng, đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khi tái lập năm 1997 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc luôn giữ ở mức cao, có năm trên 20%, bình quân giai đoạn 1997 - 2022 đạt 13,27%/năm. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,29% (đứng thứ 9 cả nước). Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc đã phục hồi ấn tượng, tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay và cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách hàng năm tăng nhanh và năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, nằm trong số ít địa phương có số thu nội địa cao nhất cả nước; nhiều năm liền chỉ đứng sau Hà Nội.

"Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông thành một tỉnh công nghiệp - một trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của cả nước. Đô thị Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại, đáng sống đang dần hiện hữu. Thị trấn Tam Đảo được công nhận là thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới; Khu danh thắng Tây Thiên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các sân golf Tam Đảo, Đầm Vạc, Đại Lải, Thanh Lanh đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Những địa danh in dấu chân Bác Hồ về thăm trước đây như Vĩnh Yên, Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Phúc Yên nay đều là địa phương phát triển, địa danh đáng sống", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho hay.

Với quan điểm xuyên suốt: "Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển", tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

"Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những yêu cầu cấp bách, những vấn đề khó, vấn đề mới; tăng cường thu hút, trọng dụng nhân tài; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát", bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.