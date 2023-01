Chủ tịch Vĩnh Phúc "mạnh tay" với khai thác khoáng sản trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký Chỉ thị số 29/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: V.P).

"Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Quá trình khai thác khoáng sản không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Việc tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp chưa được ngăn chặn triệt để…", Chỉ thị nêu rõ những bất cập đang xảy ra ở địa phương này.

Gần đây nhất, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ các vi phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Như Ngọc và Công ty TNHH MTV Thương mại và Khai thác khoáng sản Miền Bắc gây ồn ào, bức xúc dư luận. Đồng thời yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản ở điểm mỏ thuộc huyện Lập Thạch.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các cơ quan cấp trên, chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

"Truy" trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT khi nào?

Để chấn chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Không tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp giấy phép mới hoặc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Kiên quyết đề xuất UBND tỉnh đình chỉ khai thác và thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân vi phạm", Chỉ thị 29 nêu rõ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc Nguyễn Kim Tuấn (Ảnh: Hoàng Minh).

Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc phải chỉ đạo, đôn đốc tất cả các chủ điểm mỏ thực hiện lắp đặt trạm cân, lắp camera... Phối hợp UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai nội dung thông báo khai thác khoáng sản để các cơ quan và người dân giám sát.

Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản ở các điểm mỏ không theo đúng nội dung giấy phép, vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; các điểm mỏ được phép cấp phép đã hết hạn hoặc hết trữ lượng... mà không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, đóng cửa mỏ để bàn giao cho địa phương.

Nhiều người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu xảy ra khai thác trái phép

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao chủ động điều tra, đấu tranh, xử lý hình sự và triệt phá các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép và các vụ việc trốn thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

"Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác đất, cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gắn rõ trách nhiệm của từng đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện, Công an cấp xã và cán bộ, chiến sĩ được phân công quản lý theo lĩnh vực, địa bàn và xử lý về trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về khai thác đất, cát, sỏi, đất san lấp trái phép và sử dụng các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải trọng quy định", chỉ thị do ông Lê Duy Thành ký, nhấn mạnh.

Hoạt động khai thác đất gây bức xúc dư luận Vĩnh Phúc thời gian qua (Ảnh minh họa: TNMT).

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc lợi dụng các dự án hạ cốt đất nông nghiệp và lâm nghiệp, nạo vét công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, khai thác đất trái phép trên diện tích đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay, xử lý nghiêm các trường hợp tập kết và khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt phải chỉ đạo, bố trí lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát ở khu vực, địa điểm thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép - kể cả vào ngày nghỉ và ban đêm.