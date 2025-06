Chủ tịch Quốc hội: Phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành thành phố đáng sống

Ngày 30/6, dự lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của toàn dân, đánh dấu sự kiện lịch sử trong quá trình cải cách thể chế, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Trung).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của các tầng lớp nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, quyết định mang tính lịch sử này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong công tác tổ chức hành chính, mà còn gợi lại 3 địa phương này từng gắn bó mật thiết dưới mái nhà chung mang tên tỉnh Hậu Giang

Ông điểm lại, sau ngày 30/4/1975, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Tháng 12/1991, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 8 ban hành Nghị quyết tách Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Đến tháng 11/2003, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 11 ban hành Nghị quyết tách tỉnh Cần Thơ trở thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và lập tỉnh Hậu Giang.

“Hôm nay, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang lại hợp nhất lấy tên là thành phố Cần Thơ để có cơ hội thực hiện bài học quý giá mà ông cha ta đã đúc kết bao đời nay là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Đây là tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long...”, theo Chủ tịch Quốc hội.

Với TP Cần Thơ mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý cán bộ tại các đơn vị hành chính mới, đảm bảo chuyển tiếp thông suốt, không gián đoạn trong cung cấp dịch vụ công, hết lòng hết sức phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nhanh, hiệu quả bố trí trụ sở để phục vụ các công tác cơ quan, đơn vị; xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập không để xảy ra thất thoát lãng phí.

Cùng với đó là tập trung triển khai kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển của vùng, trung tâm thương mại dịch vụ logistics và kinh tế biển của vùng; trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo; phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hệ thống kết nối hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu TP quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

"Người dân thành phố phải thật sự được thụ hưởng xứng đáng từ thành quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố; mỗi khu phố, vùng quê của Cần Thơ đều phải sáng xanh sạch đẹp, môi trường an lành, hạnh phúc; phấn đấu hướng tới thành phố Cần Thơ là thành phố đáng sống trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (Ảnh: Minh Trung).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, phát huy thành tựu bài học, tiềm năng của các địa phương trước khi sáp nhập; báo cáo chính trị phải khẳng định rõ tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, vì vậy công tác nhân sự phải được đặc biệt coi trọng; xây dựng cho được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, dám hành động, dám chịu trách nhiệm, lấy năng lực thực tiễn, đạo đức công vụ và uy tín trong nhân dân làm tiêu chuẩn cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức ban đầu, chủ động nắm bắt thời cơ để phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời gian tới.