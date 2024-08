Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư

Sáng 3/8, sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII kết thúc, tân Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo thông tin kết quả Hội nghị. Đồng chủ trì có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết sáng 3/8, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu bầu đạt tuyệt đối.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 3/8 (Ảnh: Đinh Trọng Hải).

Hơn 2 tháng trước (ngày 22/5), Đại tướng Tô Lâm khi đang là Bộ trưởng Công an, đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an.

Giai đoạn 1988-1993, ông là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Phạm Thắng).

4 năm sau, ông lần lượt giữ chức Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

Từ 2006 đến 2009, ông Lâm là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng và thăng hàm Trung tướng 3 năm sau đó.

Năm 2009, ông đảm nhiệm vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an và trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2010.

Sau 6 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 4/2016. Trước đó 2 năm, ông được phong hàm Thượng tướng.

Đến năm 2019, ông Tô Lâm được phong hàm Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Công an cho đến tháng 5/2024, trước khi được bầu làm Chủ tịch nước.