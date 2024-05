Đại tướng Tô Lâm thôi giữ chức Bộ trưởng Công an

Sáng 22/5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Kết quả, 465/465 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Đại tướng Tô Lâm (bằng 95.48% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong phiên làm việc sáng cùng ngày, 472/473 đại biểu Quốc hội (96,92% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Với kết quả này, Đại tướng Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm mới được Quốc hội bổ sung vào chương trình nghị sự đầu giờ chiều 21/5.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an.

Giai đoạn 1988-1993, ông là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

4 năm sau, ông lần lượt giữ chức Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

Từ 2006 đến 2009, ông Lâm là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng và thăng hàm Trung tướng 3 năm sau đó.

Năm 2009, ông đảm nhiệm vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an và trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2010.

Sau 6 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 4/2016. Trước đó 2 năm, ông được phong hàm Thượng tướng.

Đến năm 2019, ông Tô Lâm được phong hàm Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an cho đến ngày 22/5 - khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.