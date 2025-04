Chủ tịch nước Lương Cường sắp thăm Lào

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào thời gian qua không ngừng được củng cố, gắn bó thông qua các chuyến thăm và gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Trong các cuộc gặp, tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước đều thống nhất tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ chính trị, tin cậy đặc biệt; hợp tác an ninh, quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chủ trương nhất quán, trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước sau này, trong đó có cố Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Khamtay Siphandone xây dựng, vun đắp sẽ sống mãi với thời gian.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là củng cố tin cậy chính trị, thắt chặt hợp tác an ninh, quốc phòng, khai thông vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu địa phương, đa dạng và phong phú.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của hai nước trong năm 2025, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ, hun đúc truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển ngày càng rực rỡ.