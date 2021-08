Chủ tịch nước đồng ý đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân dịp 2/9

Dân trí 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021.

(Ảnh tư liệu).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9 này.

Trước đó, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an cho biết, đợt đặc xá năm 2021 có rất nhiều điểm mới so với các lần đặc xá trước đây: Thời gian từ khi có chủ trương cho đến khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và thời điểm công bố quyết định đặc xá là rất ngắn.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018 và đợt đặc xá này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam...

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an cũng như Hội đồng tư vấn đặc xá, Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá là đảm bảo để người được đặc xá về được nơi cư trú. Do đó Hội đồng tư vấn đặc xá của Bộ Công an, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, công an các tỉnh, thành phố, các trại giam, cơ sở giam giữ sau khi công bố quyết định đặc xá phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa người được đặc xá về nơi cư trú được an toàn, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

Trên cơ sở công điện của Thủ tướng Chính phủ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương chủ động có kế hoạch bàn giao, tiếp nhận người được đặc xá về nơi cư trú; thống nhất phương án xử lý, đặc biệt là người đặc xá về từ các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16.

Các nơi tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước tổ chức trên tinh thần gọn nhẹ. Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có kế hoạch cụ thể để tổ chức công bố quyết định đặc xá và phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không để dịch Covid-19 lây lan vào các cơ sở giam giữ.

Thế Kha