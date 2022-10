Chủ tịch Hà Nội: Hoàng Mai bốc thăm không hẳn do thiếu trường học

"Hoàng Mai chỉ thiếu trường công, không thiếu trường học"

Phát biểu tại phiên họp giải trình về việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn Hà Nội do Thường trực HĐND TP tổ chức vào chiều 14/10, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, vấn đề này rất nóng bỏng, liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội bày tỏ, thông qua giám sát của HĐND TP, hôm nay, chúng ta đã có một bức tranh khách quan, trung thực, khá đầy đủ về thực trạng về quá trình phát triển đô thị của Thủ đô trong vài thập kỷ, không chỉ là trong thời gian gần đây.

"Khách quan là vì HĐND giám sát rất đầy đủ, rất trung thực. Phản ánh hết chưa? Chắc chắn là chưa hết đâu nhưng là những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt, sẽ đối mặt, sẽ giải quyết" - ông Thanh nói.

Nói thêm về quận Hoàng Mai, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, địa phương này thiếu trường công, phải tổ chức bốc thăm là do thiếu trường công, không phải thiếu trường học. Ông khẳng định trường công trên địa bàn được đầu tư theo đúng quy hoạch.

"Bà con cử tri muốn được vào trường công, tin tưởng hơn, chi phí giá cả ổn định hơn. Một lượng vào đông quá thì buộc phải bốc thăm cho công bằng… Ở đây khẳng định không đến mức thiếu trường, chỉ là thiếu trường công và người dân muốn con vào trường công" - ông Thanh nhấn mạnh.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, quận Hoàng Mai có sự khác biệt với tất cả các quận, huyện, thị xã còn lại về mật độ dân cư. Hiện UBND TP đang chỉ đạo cho Sở GD-ĐT "xin" tiêu chí riêng cho Hoàng Mai và một số quận tương tự về tỉ lệ công - tư để có kế hoạch đầu tư.

Đòi lại đất dự án: Không phải "đè ngửa, lấy không" của nhà đầu tư

Nói về quá trình phát triển các khu đô thị, ông Thanh cho biết vấn đề này đã trải qua rất nhiều thời kỳ, trải qua nhiều chính sách, nhiều văn bản luật; và cũng là cả một quá trình thay đổi nhận thức, tư duy của quản lý đô thị. Do đó, cần phải liên tục cập nhật, bổ sung quy định, quy trình để nâng cao chất lượng quản lý trước, trong và sau khi đầu tư dự án.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, những vấn đề tồn tại hôm nay trên địa bàn không dễ mà xử lý ngay và luôn.

Dẫn chứng về câu chuyện bàn giao đất hạ tầng xã hội lại cho Nhà nước, ông Thanh cho biết có thời kỳ bàn giao không phải trả tiền. Ở thời điểm hiện tại, bàn giao đất thì nhà nước phải trả lại tiền cho nhà đầu tư vì bản chất là nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua quyền sử dụng đất. Tiếp đó, nhà đầu tư đầu tư vào hạ tầng. Vậy nên Nhà nước phải trả lại tiền mà nhà đầu tư đã bỏ ra, không phải "đè ngửa, lấy không" của nhà đầu tư được.

Về 7 lô đất quy hoạch bãi đỗ xe ở Hoàng Mai, Chủ tịch Hà Nội cho biết, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (Tổng Công ty HUD) đã tự nguyện bàn giao lại 7 lô này. Đối với 7 lô đất quy hoạch trường học, Tổng Công ty HUD đang triển khai đầu tư 1 lô, còn 6 lô chưa đầu tư.

"Khi trực tiếp làm việc, họ tình nguyện trả lại 4 lô với điều kiện Nhà nước phải đầu tư công còn 2 lô để họ làm" - ông Thanh nói và cho biết, bàn giao lại đất cũng không dễ vì cần tính toán giá để bàn giao. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát của HĐND và tinh thần cầu thị, lắng nghe của UBND TP cùng các Sở, ban, ngành sẽ cố gắng làm sao để phục vụ dân sinh sớm nhất, đặc biệt là vấn đề giáo dục, bãi đỗ xe ô tô…

Hoàng Mai báo cáo thiếu 36 trường

Hồi tháng 8 vừa qua, sau khi phải tổ chức cuộc bốc thăm để các phụ huynh giành suất học cho trẻ mầm non vào trường công lập, UBND quận Hoàng Mai đã có báo cáo về thực trạng thiếu trường, thiếu lớp trên địa bàn.

Theo đó, tổng số học sinh của quận Hoàng Mai hiện có 98.558 em, trong đó khoảng 79.618 học sinh học công lập, tăng gần 3.800 so với năm ngoái. Ở cấp mầm non, toàn quận có 22 trường công lập và 26 trường ngoài công lập; 370 nhóm, lớp mầm non độc lập. Với số trẻ mầm non khoảng 31.300, bình quân một lớp ở các trường công lập có 38,5 học sinh.

Cấp tiểu học, toàn quận có 20 trường công lập, 3 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh khoảng 43.600 học sinh (tăng 1.847 học sinh). Đối với các trường Tiểu học công lập bình quân số học sinh/lớp là 48 em.

Với cấp THCS, quận hiện có 17 trường công lập và một trường tư thục. Với số học sinh gần 24.000 em, trong đó hơn 23.700 học công lập, bình quân một lớp có 46 học sinh.

UBND quận Hoàng Mai cho rằng, để đảm bảo đúng quy định về số học sinh/lớp theo quy định, toàn ngành giáo dục quận hiện còn thiếu 36 trường (Mầm non: 22 trường, Tiểu học: 13 trường, THCS: 1 trường).