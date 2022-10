Chủ tịch Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm vụ tài xế hành hung phóng viên

Ngày 19/10, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm thông tin việc phóng viên báo Giao thông bị tấn công khi tác nghiệp, phản ánh tình trạng "xe dù, bến cóc", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành liên quan tập trung xác minh, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hành hung phóng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường xử lý tình trạng xe dù hoạt động sai quy định trong thời gian qua theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí.

Khi phóng viên ghi hình, tài xế xông tới đánh đấm và đe dọa, chửi bới (Ảnh: Ngọc Hùng).

Liên quan vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Công an TP Buôn Ma Thuột đang tập trung điều tra xác minh vụ việc; giao Phòng CSGT Công an tỉnh cùng công an các huyện rà soát xe dù hoạt động trên tuyến, các bến không đúng quy định để xử lý.

Đến nay, đối tượng hành hung phóng viên báo Giao thông đã bị cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai ban đầu để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, chiều 16/10, khi phóng viên Ngọc Hùng - báo Giao thông đang tác nghiệp về tình trạng "xe dù, bến cóc" tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột và chụp ảnh xe T.V (xe cải tạo thành xe tải, không được phép chở khách theo quy định) đang vô tư đón khách ở trạm xe buýt.

Ngay lập tức, tài xế này đã dùng tay đấm nhiều lần vào đầu, bụng của phóng viên. Rồi đe dọa "tao biết nhà mày ở đâu, con mày học trường nào" rồi lên xe rời đi.

Sự việc đã khiến phóng viên bị đa chấn thương vùng mặt, bụng.