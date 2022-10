Phóng viên bị tài xế xe dù đe dọa "tao biết con mày học ở đâu"

Sáng 17/10, Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận đã nhận được đơn trình báo của ông Hồ Ngọc Hùng (35 tuổi) - phóng viên báo Giao thông - phản ánh việc bị một tài xế xe dù đe dọa, hành hung gây thương tích. Cơ quan công an đang làm rõ.

Xe khách T.V đậu đón khách tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Ngọc Hùng).

Theo PV Ngọc Hùng, vào chiều 16/10, nhận được tin báo về tình trạng xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột nên đã đến ghi nhận thực tế.

Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện xe khách T.V (xe khách cải tạo thành xe tải, không được phép chở khách) tấp vào lề đường đón khách ngay trạm xe buýt, PV Ngọc Hùng đã tác nghiệp ghi lại hình ảnh.

Lập tức, tài xế xông tới cản trở không cho chụp ảnh và chạy đến lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, bụng phóng viên.

Khi phóng viên ghi hình, tài xế xông tới đánh đấm và đe dọa, chửi bới (Ảnh: Ngọc Hùng).

Chưa dừng lại, tài xế còn đe dọa "Mày chụp xe tao làm chi. Mày xin phép tao chưa mà mày chụp tao. Mày tưởng tao sợ mày? Tao biết nhà mày ở đâu; con mày học ở đâu", rồi mới lái xe rời đi.

Sau khi bị đánh, PV Ngọc Hùng đã đến Công an phường Tự An trình báo và đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm khám với chẩn đoán bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm tay và chấn thương thành bụng trái.

Được biết, PV Ngọc Hùng cũng phản ánh đến Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk về vụ việc này.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.