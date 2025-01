Chủ tịch Bạc Liêu gửi thư kêu gọi ứng xử văn minh khi tham gia giao thông

Ngày 7/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân tỉnh Bạc Liêu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông.

Thư kêu gọi nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và đạt được một số kết quả tích cực. Năm 2024, số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm nhưng số vụ, số người bị thương tăng cao so với năm 2023.

Người dân tham gia giao thông trên đường phố Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, phương tiện giao thông gia tăng, vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh còn nhiều. Nguy cơ tai nạn giao thông còn thường trực, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2025.

Ông Phạm Văn Thiều kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia; không chạy quá tốc độ và vi phạm phần đường, làn đường,…

Đồng thời không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, biển báo giao thông, hiệu lệnh của lực lượng chức năng; xây dựng thói quen "văn hóa giao thông", ứng xử văn minh, nhường đường, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông.

Ông cũng kêu gọi cán bộ, người dân tích cực lên án, tố giác, cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT để lực lượng chức năng xử lý phòng ngừa tai nạn giao thông.