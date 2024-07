Cho phép thông thương qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On

UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.

Phương tiện cơ giới đường bộ của Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay khi lưu hành qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On phải có các giấy tờ còn hiệu lực, cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực (trừ trường hợp giấy tờ được in song ngữ Việt - Lào, Việt - Anh hoặc Lào - Anh) để trình các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu.

Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On (Ảnh: Văn Dũng).

Cụ thể giấy tờ như: chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba, tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập, giấy phép liên vận.

Đối với phương tiện vận tải hành khách theo hợp đồng, ngoài các giấy tờ trên phải có thêm các giấy tờ: hợp đồng vận tải hành khách, danh sách hành khách.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, ngoài các giấy tờ trên phải có thêm: vận đơn; tờ khai hải quan đối với hàng hóa; giấy chứng nhận kiểm dịch động, thực vật.

Đối với công dân thường trú tại tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay khi xuất, nhập cảnh phải có các giấy tờ: giấy thông hành biên giới, giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển (đối với người điều khiển phương tiện).

Trong trường hợp giấy thông hành biên giới của lái xe và giấy đăng ký phương tiện không do cùng một bên ký kết cấp, phải có thêm bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn một năm trở lên cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến của lái xe với doanh nghiệp, hợp tác xã; giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về vận tải mà Việt Nam và Lào là thành viên.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, hàng hóa, vật phẩm qua cửa khẩu biên giới phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật hai nước về xuất khẩu, nhập khẩu và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam và Lào là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.