Chó nghiệp vụ được huy động tới metro số 1 TPHCM để đảm bảo an ninh

Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp các thông tin được người dân, dư luận quan tâm trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân trí đã đặt các câu hỏi cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM và các đơn vị liên quan về vấn đề tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ngoài việc vẽ bậy còn bị phản ánh mất cắp tài sản, thiết bị thời gian qua.

Trả lời câu hỏi trên, ông Hoàng Mai Tùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 1 (dự án metro số 1), thông tin, ngoài các đoạn trên cao từ nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến xe Suối Tiên, các khu vực nhà ga ngầm, đường trên cao khác không ghi nhận tình trạng mất cắp. Tất cả nhà ga hiện nay đều được tuần tra thường xuyên.

Các vụ mất cắp của metro số 1 được phát hiện ở đoạn trên cao từ nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến xe Suối Tiên (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, khi các sự việc mất cắp xảy ra, cơ quan bảo vệ đều tìm được người lấy. Những người này đã được bàn giao cho cơ quan công an và các cơ quan của địa phương.

Ông Hoàng Mai Tùng chia sẻ thêm, sau vụ vẽ bậy lên thân tàu tại depot Long Bình (TP Thủ Đức), các đơn vị đã bổ sung camera, đèn chiếu sáng 24/24h tại khu vực tường rào, nơi khuất sáng. Hiện tại, lực lượng bảo vệ tại đây cũng được tăng gấp đôi với tần suất dày hơn.

"Ban Quản lý đường sắt đô thị, nhà thầu cũng bổ sung cả chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tuần tra, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, toàn tuyến metro số 1 cũng được bổ sung camera an ninh để tăng cường an ninh", lãnh đạo Ban quản lý dự án 1 cho hay.

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã gửi công văn khẩn tới UBND và Công an TP Thủ Đức về việc hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngoài việc trình bày lại vụ việc vẽ bậy lên các toa tàu metro trong depot Long Bình (TP Thủ Đức) vừa diễn ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, thời gian qua, tuyến metro số 1 cũng bị mất trộm tài sản, thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến xe Suối Tiên. Kẻ gian đã cắt trộm cáp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt... của nhà thầu đang thi công.