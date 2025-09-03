Chính phủ quy định mới về tổ chức lễ tang cán bộ thôi chức do vi phạm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 237 đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 105 theo hướng bổ sung nguyên tắc thay đổi nghi thức lễ tang.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong các nghi thức: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thay đổi nghi thức lễ tang ngoài các trường hợp quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định mới của Chính phủ quy định trường hợp tổ chức lễ viếng tại gia đình, tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Thời gian để linh cữu kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Chính phủ cũng nêu rõ không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng. Đặc biệt, Chính phủ quy định hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang.

Ngoài ra, để dần hình thành nét văn hóa văn minh, tiết kiệm trong lễ tang, Nghị định 237 bổ sung quy định về việc sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng.

Nghị định của Chính phủ cũng bổ sung quy định tổ chức Lễ tang đối với trường hợp cán bộ nghỉ hưu, thôi chức do vi phạm.

Cụ thể, đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng; Chủ tịch Quốc hội, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao; Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Nếu bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao, Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu, khi từ trần sẽ được tổ chức Lễ tang cấp cao.

Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với trường hợp người từ trần là Ủy viên Trung ương (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.