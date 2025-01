Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 25/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo công an tỉnh vừa tới bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên binh nhất D.Q.T. (21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Bạc Liêu) bị thương trong quá trình hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi binh nhất D.Q.T. tại bệnh viện (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Trước đó hơn 3h ngày 23/1, binh nhất D.Q.T. được phân công hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Giá Rai.

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Hộ Phòng, tổ công tác phát hiện một xe máy do nam thanh niên điều khiển theo hướng Bạc Liêu về Cà Mau có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục chạy xe tiếp một đoạn rồi va chạm với binh nhất T. khiến anh bị thương nặng ở chân. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa binh nhất T. vào bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy là Quách Trọng T. (26 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.