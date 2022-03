Cháy tiệm đồ chơi trẻ em, tiểu thương "bỏ của chạy lấy người"

Lửa bao trùm cửa hàng đồ chơi ở chợ Dĩ An.

9h20 ngày 9/3, tiệm bán đồ chơi trong chợ Dĩ An (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bùng cháy dữ dội. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả tiệm rộng hơn 10 m2.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm cùng người dân nhanh chóng di dời đồ đạc ra ngoài rồi cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc được báo lên Cảnh sát PCCC TP Dĩ An.

Vụ việc khiến tiểu thương và người dân một phen hoảng loạn.

Sau khoảng 30 phút khống chế, đám cháy được đội PCCC TP Dĩ An dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan qua những tiệm khác.

Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tiểu thương trong chợ và người dân bị một phen hoảng sợ. Nhiều đồ chơi trong cửa hàng đã bị lửa thiêu rụi.